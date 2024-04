Amerykańskie siły powietrzne wybrały firmę, która ma się zająć opracowaniem nowej maszyny. Jak wskazuje Reuters, to Sierra Nevada Corporation. Prace mają potrwać do 2036 roku i zajmą się nimi inżynierowie w trzech stanach: Kolorado, Nevadzie i Ohio.

Samolot ma zastąpić konstrukcję samolotu E-4B, której historia sięga lat 70. To mobilne stanowisko dowodzenia odporne na wybuchy nuklearne i impulsy elektromagnetyczne. Zazwyczaj jest używany do transportu sekretarza obrony USA. Nazywa się go "Doomsday plane", czyli samolot dnia zagłady.