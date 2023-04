Pozew został złożony w środę, 5 kwietnia, dokładnie rok po śmierci Romea. Rodzina i bliscy spotkali się i modlili wspólnie w miejscu, gdzie Romeo upadł. Wszyscy byli ubrani na biało. Pojawiły się transparenty "słuchajcie naszych dzieci".

- Wiemy, że nic nie przywróci naszego syna. Wszystko, co możemy, to zachować jego w naszych sercach i zrobić, co możemy, aby to nie przydarzyło się innemu dziecku - mówiła matka.

Władze szkoły przekonują, że tragedia wstrząsnęła całą społecznością. Poinformowały, że udzielają wsparcia psychologicznego nauczycielom oraz kolegom i koleżankom zmarłego chłopca. Nie komentują jednak sytuacji, ze względu na toczące się postępowanie.

Adwokat prawny reprezentujący West Hartford poinformował, że nie będzie odnosił się do sprawy. Złożył kondolencje rodzinie w imieniu władz lokalnych.