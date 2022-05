Na konferencji prasowej w czwartek Victor Escalon, szef stanowego Departamentu Bezpieczeństwa, nie odpowiedział na wiele pytań dotyczących tej interwencji.

Czekali godzinę na interwencję

Zdaniem świadków, których zeznania potwierdzają nagrania wideo, rodzice uczniów przebywających w Robb Elementary School czekali przed szkołą bardzo długo na interwencję policji, podczas gdy napastnik Salvador Ramos dokonywał w jednej z sal masakry.

Escalon przyznał, że od czasu wtargnięcia Ramosa do budynku szkoły do podjęcia przez policjantów interwencji, w rezultacie której został on zastrzelony, "minęło około godziny" chociaż pierwsi funkcjonariusze byli na miejscu już po czterech minutach.

Uwaga - film zawiera wulgaryzmy

Wewnętrzne dochodzenie

Policjanci mieli jednak "dostać się pod silny ostrzał" - jak powiedział Escalon. Według niektórych świadków zbyt długo zwlekali przed podjęciem interwencji.

Funkcjonariusz podkreślił, że przebieg interwencji jest obecnie przedmiotem wewnętrznego dochodzenia, które "potrwa wiele dni".



Pierwsze ustalenia wskazują też na poważne zaniedbania w dziedzinie bezpieczeństwa na terenie szkoły. Ramos miał wejść na jej teren niezatrzymywany przez nikogo i nie jest nawet pewne, czy drzwi do budynku były zamknięte.