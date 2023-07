O sprawie rozpisują się amerykańskie media, które pokazały również nagranie z całego zdarzenia. Do wypadku doszło w sobotę w godzinach wieczornych w San Francisco (Kalifornia, USA).

O krok od tragedii

Krótko po tym, jak piesi przechodzą na drugą stronę drogi, wydarzenia przybierają dramatyczny obrót . Nagle nad schodami wręcz przelatuje samochód . W pewnym momencie uderza o zbocze wzgórza, stacza się na chodnik, powalając przy tym rosnące tam drzewo i ląduje na chodniku. Nikogo, co zaskakujące, przy tym nie raniąc.

Uczestnicy wypadu wyszli z niego cało. Uciekli przed policją

Na nagraniu z monitoringu widać, jak świadkowie zdarzenia biegną do samochodu, by udzielić pasażerom pomocy. Z informacji przekazanych m.in. przez "The San Francisco Chronicle" wynika, że wszyscy pasażerowie zdołali samodzielnie opuścić pojazd przed przyjazdem służb.