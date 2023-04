Do szokującego incydentu doszło w piątek w nocy na skrzyżowaniu Avenue W i Stillwell Avenue na Brooklynie.

Świadkowie zdarzenia poinformowali policję o kobiecie porwanej prosto z ulicy.

Kobieta porwana z ulicy

Według komunikatu służb do idącej samotnie ulicą kobiety podszedł mężczyzna, który zatrzymał ją, a następnie chwycił na ręce i wpakował do stojącego we pobliżu samochodu marki Toyota.

Następnie pojazd odjechał w nieznanym kierunku i ślad po nim zaginął. Zdarzenie zostało nagrane przez kamery monitoringu. Policja udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia porywacza i jego samochodu.

Apel policji

Ofiara porwania została opisana jako dwudziestokilkuletnia kobieta o jasnej karnacji i długich włosach.

Porywacz to natomiast biały mężczyzna po trzydziestce. Był ubrany w czarny sweter i szare spodnie.

Policja zwróciła się z prośbą o pomoc do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Za wskazanie mężczyzny widocznego na zdjęciach wyznaczono nagrodę w wysokości 3500 dolarów.