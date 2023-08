Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie podczas pokazu lotniczego "Thunder Over Michigan" . Według lokalnych władz z odrzutowca udało się wyskoczyć dwóm pilotom. Bezpiecznie wylądowali oni na jeziorze Belleville.

"Żaden z nich nie odniósł poważnych obrażeń , ale zostali zabrani do pobliskiego szpitala" - informuje CNN.

Odrzutowiec uderzył w pobliżu kompleksu mieszkalnego

Organizatorzy "Thunder Over Michigan" w momencie katastrofy wstrzymali pokazy i zaapelowali do widzów o ewakuację. "Proszę udać się do swoich pojazdów i spokojnie opuścić lotnisko" - podali organizatorzy w mediach społecznościowych. Teraz służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia.