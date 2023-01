USA: Co trzeci nowojorczyk o niskich dochodach nie płaci za czynsz

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

New York City Housing Authority (NYCHA), agencja powołana by zapewnić niedrogie mieszkania dla nowojorczyków o niskich i umiarkowanych dochodach, podała, że 35 proc. ludzi nie dopełniło obowiązku zapłaty za czynsz. Informuje o tym w poniedziałek "New York Times".

Zdjęcie Nowy Jork i problemy mieszkańców z czynszem / AFP