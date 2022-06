O mieście Worcester w stanie Massachusetts zrobiło się głośno w ostatnich dniach za sprawą dekretu wydanego przez miejscowego biskupa Roberta McManusa. Z uwagi na wywieszenie flag popierających Black Lives Matter i społeczność LGBTQ dokument zabrania Nativity School of Worcester identyfikowania się jako szkoła katolicka - podaje NBC News.

Duchowny twierdzi, że symbole te są sprzeczne z katolickim nauczaniem społecznym i moralnym. "Wywieszanie tych flag przed szkołą wysyła społeczeństwu mylące i skandaliczne przesłanie" - napisał McManus.

"Biskup uważa, że BLM ma znaczenie"

Rzecznik diecezji Raymond Delisle poparł stanowisko biskupa.

- Szukał alternatywy dla flag, aby móc przekazać, że BLM ma znaczenie, że Bóg kocha wszystkich. Ale czy trzeba manifestować to za pomocą określonych symboli organizacji, z którymi mamy różnice światopoglądowe? - pytał.

Szkoła zawiadomi Watykan

Szkoła zapowiedziała, że flag nie usunie.

"Jesteśmy placówką wielokulturową. Pokazują one wyłącznie nasz szacunek wobec wszystkich. Ta wartość jest zakorzeniona w nauczaniu katolickim" - podał Thomas McKenney, dyrektor Nativity School of Worcester. Władze szkoły zapowiadają odwołanie do Watykanu.