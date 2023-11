Czechy. Wydział bez prac licencjackich. Powodem AI

Jedną z głównych przyczyn rezygnacji z pisania prac dyplomowych jest rozwój AI. Po konsultacjach z ekspertami władze uczelni doszły do wniosku, że wprowadzenie systemu, który byłby w stanie wykryć wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy studenta jest nierealne. Dziekan innowacyjnego wydziału, prof. Jiří Hnilica twierdzi, że zależało im na bardziej praktycznej formie weryfikowania umiejętności studentów.

- Dla nas pojawienie się AI było raczej impulsem, że czas zmienić system w sposób zgodny z długoterminową strategią wydziału. Oznacza to praktyczne podejście do zakończenia studiów licencjackich, co pozostawia znacznie mniej miejsca na plagiat, a studenci zdobywają dzięki temu znacznie więcej przydatnych w życiu doświadczeń - powiedział w rozmowie z "Forbes".