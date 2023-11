- Wyobraź sobie, że dzwoni do ciebie ktoś, kto przedstawia się jako były policjant ze stanu Massachusetts i prosi o datki, tyle że rozmawiasz nie z osobą, a z głosem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję - mówi Interii Wojciech Brzeziński, dziennikarz i wykładowca Collegium Civitas, który przez rok mieszkał w Stanach Zjednoczonych i miał okazję doświadczyć tego, co wkrótce dotrze do Polski.