Dwóch mężczyzn uciekło z więzienia w Newport News w stanie Wirginia. W poniedziałek wieczorem, podczas rutynowego liczenia więźniów zauważono, że brakuje 37-letniego Johna M. Garzy i 43-letniego Arley'a V. Nemo.

Okazało się, że uciekinierzy przygotowywali się do akcji przez dłuższy czas. W jednej ze ścian wykopali dziurę przy pomocy "prymitywnych narzędzi" - podaje CNN. Użyli do tego szczoteczki do zębów i metalowego przedmiotu. "Narzędzia te pomogły im uzyskać dostęp do niezwiązanych prętów zbrojeniowych w ścianie, które następnie wykorzystali do dalszej ucieczki" - podkreśliła w komunikacie policja.