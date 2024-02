Turystyczny raj pogrąża się w kryzysie. Wyprzedaje co może

Egipt. Rząd nie radzi sobie z kryzysem gospodarczym

Talaat Moustafa Group (TMG) to firma należąca do egipskiego miliardera Hishama Talaat Moustafy, budującego swoje imperium na rynku nieruchomości. W 2008 roku deweloper został skazany na 15 lat w więzienia za udział w morderstwie. W 2017 roku został ułaskawiony przez urzędującego do tej pory prezydenta Abd al-Fattah as-Sisiego.