Turcja zmienia nazwę. "Erdogan nie chce, by kraj kojarzono z drobiem"

"Proces, który rozpoczęliśmy pod przewodnictwem prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana w celu podniesienia prestiżu marki naszego kraju, dobiega końca. Wysłałem do sekretarza generalnego ONZ list z prośbą zarejestrowania nazwy Turkiye" - napisał Mevlut Cavushoglu.

Zmiany na mapach internetowych i w innych platformach są spodziewane w ciągu najbliższych tygodni - informuje portal azernews.az

Inicjatywa prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana

Inicjatywę zmiany nazwy podjęto po tym, jak prezydent Recep Tayyip Erdogan wydał w grudniu memorandum, w którym doradził firmom, aby używały sformułowania "wyprodukowano w Türkiye" zamiast "wyprodukowano w Turcji" dla eksportowanych towarów.

W związku z tym Tureckie Zgromadzenie Eksporterów (TİM) używa "Made in Turkiye" na wszystkich swoich etykietach w celu ujednolicenia. 13 stycznia 2022 r. rozpoczęto nową kampanię zatytułowaną "Hello, Türkiye", aby przybliżyć tę zmianę społeczeństwu.

Dlaczego Turcja zmienia nazwę?

Azernews.az zauważa, że wedle Cambridge Dictionary "indyk" odnosi się do "czegoś, co bardzo zawodzi" lub do "głupiej osoby" - a Turcja nie chce być w ten sposób kojarzona.