Trzęsienie ziemi w Indonezji. Ostrzeżenie przed tsunami

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Siłę co najmniej 7,3 stopnia miało trzęsienie ziemi, które we wtorek wystąpiło na Morzu Flores we wschodniej Indonezji - poinformował amerykański Instytut Geofizyczny (USGS). Mieszkańców ostrzeżono przed możliwymi falami tsunami.

Zdjęcie Okolice wyspy Flores w Indonezji / Flickr/Paul Arps / Archiwum