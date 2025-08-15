Ukraina Rosja
Paweł Sekmistrz

Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował w Anchorage na Alasce. Wkrótce w miejscowej bazie wojskowej rozpocząć ma się spotkanie amerykańskiego przywódcy z Władimirem Putinem.

Air Force One na Alasce
Air Force One na AlasceANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

W skrócie

  • Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w Anchorage na Alasce, w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson.
  • Rozmowy będą prowadzone w formacie 3:3, a każda delegacja składa się z najważniejszych przedstawicieli rządów USA i Rosji.
  • Głównymi tematami szczytu mają być: wojna w Ukrainie, gospodarka oraz przyszłość stosunków rosyjsko-amerykańskich.
Amerykański samolot prezydencki wylądował na lotnisku w Anchorage po godz. 10:20 czasu lokalnego (20:20 czasu polskiego).

Według zapowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, Władimir Putin pojawi się na amerykańskiej ziemi ok. 40 minut później, na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem szczytu.

Donald Trump dotarł na Alaskę. W oczekiwaniu na spotkanie z Putinem

Spotkanie przywódców odbyć ma się w Połączonej Bazie Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych Elmendorf-Richardson w Anchorage. Waszyngton poinformował, że rozmowy odbywać mają się w formacie 3:3. Trumpowi towarzyszyć ma Marco Rubio i Steve Witkoff.

Według informacji podanych Moskwę, szczyt składać ma się z kilku etapów i potrwać co najmniej sześć godzin.

    Pierwszy obejmować ma bezpośrednią rozmowę Donalda Trumpa i Władimira Putina, którym towarzyszyć będą ich asystenci. Później przeprowadzone mają zostać negocjacje, w których uczestniczyć będą delegacje obu krajów.

    Zanim zorganizowana zostanie wspólna konferencja prasowa podsumowująca ustalenia szczytu, przedstawicielstwa USA i Rosji odbyć mają wewnętrzne konsultacje.

    Spotkanie Trumpa z Putinem. Co chcą osiągnąć obie strony?

    Jednym z głównych tematów szczytu na Alasce mają być możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. W piątek podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Trump zapowiadał, że "będzie niezadowolony", jeśli nie uda się osiągnąć zawieszenia broni.

    Doradca Putina Kiriłł Dmitrijew przekazał natomiast reporterom, że wśród tematów poruszonych podczas rozmów nie zabraknie również kwestii gospodarczych oraz naprawy stosunków rosyjsko-amerykańskich.

    USA - poza Trumpem - reprezentować będą sekretarz stanu USA Marco Rubio, sekretarz handlu Howard Lutnick, sekretarz skarbu Scott Bessent, specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i dyrektor CIA John Ratcliffe.

    Władimira Putina wspierać mają przedstawiciele rosyjskiego rządu i jego doradcy: minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow, minister finansów Anton Siłuanow, a także współpracownicy rosyjskiego przywódcy - Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

