Do tragicznego zdarzenia doszło w południowej Etiopii w niedzielę, ok. 17:30 czasu lokalnego (15:30 czasu środkowoeuropejskiego), na moście Gelana w dzielnicy Bona (ok. 300 km od stolicy kraju). Samochód marki Isuzu, wiozący sporą grupę ludzi, zjechał z mostu i wpadł do rzeki.