35-letni Polak wybrał się do Chorwacji z grupą znajomych. Ostatni raz widziany był 11 lipca, gdy wraz z przyjaciółmi wędrował po górskim szlaku. Jak czytamy w chorwackich mediach, turyści mieli poruszać się trasą prowadzącą z kościoła świętego Antoniego w Naklicach do pobliskiego punktu widokowego.

Chorwacja. Turysta z Polski oddalił się od grupy i zaginął

Omiš. Polak zaginął w Chorwacji. Tragiczny finał poszukiwań

Obecnie nie wiadomo, co było przyczyną zgonu 35-letniego turysty. Z doniesień chorwackich mediów - które powołują się na źródła i ustalenia służb - wynika, że nic nie wskazuje na to, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.