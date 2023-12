Prawie 100 osób zginęło, gdy dron należący do nigeryjskiej armii przez pomyłkę zbombardował wioskę na północy kraju. Trwało tam wówczas religijne święto. Wojsko przyznało się do błędu, a prezydent Bola Ahmed Tinubu zarządził przeprowadzenie śledztwa, aby wyjaśnić przyczyny tragedii. Do tej pory władze nie podały jednak oficjalnych danych na temat ofiar.