We wtorek koroner hrabstwa Gunnison, Michael Barnes poinformował, że ciała znaleziono na wysokości około 2900 metrów : dwa leżały w namiocie, a trzecie - na zewnątrz. Śledczy poinformował, że cała trójka zmarła prawdopodobnie z głodu lub wychłodzenia.

Kolorado: Zwłoki trzech osób w górach. "Próbowali przetrwać"

- Wygląda na to, że próbowali zbudować schronienie, ale zrezygnowali z powodu nadchodzącej zimy i zamiast tego spędzili czas w swoim namiocie - powiedział Barnes agencji Associated Press. - Zastanawiam się, czy zima nadeszła za szybko i zmuszeni byli zostać w namiocie, by przetrwać - dodał.