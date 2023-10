Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek rano na terenie niemieckiego HafenCity w Hamburgu.

Tragedia na budowie w Niemczech. Zawaliło się rusztowanie

Niemieckie NDR podało, że co najmniej trzy osoby spadły z rusztowania do szybu windy i zginęły na miejscu. Jedna w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Z kolei Spiegel powołując się na rozmowę z rzecznikiem straży pożarnej, przekazał, że w wypadku zginęły cztery osoby. Początkowo media donosiły o pięciu ofiarach śmiertelnych.