Tesla spadła w przepaść z 75 m. W środku były cztery osoby

- W tym momencie mamy czterech pacjentów w stanie krytycznym - powiedział w nagraniu z miejsca zdarzenia.

Zdjęcie Tesla spadła w klifu w Kalifornii / AA/ABACA/Abaca / East News

Do ofiar uwięzionych we wraku zeszli ratownicy. Ranni zostali po ponad godzinie uwolnieni i przetransportowani helikopterami do pobliskich szpitali. Jak się okazało, nieletni byli w wieku czterech i dziewięciu lat.

