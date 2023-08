Grejpfrut może zabić. Powodem dwa związki chemiczne

Grejpfrut jest bogaty w witaminę C i błonnik, a sok z niego, ze względu na niski indeks glikemiczny jest też odpowiedni dla cukrzyków i użyteczny w kuracjach oczyszczających organizm z toksyn. Jeśli jednak sok z zmiesza się z niektórymi lekami, owoc ten może zagrozić zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Jak donosi serwis ScienceAlert, liczne badania laboratoryjne wykazały, że dwa związki chemiczne należące do grupy furanokumaryn, które występują w dużym stężeniu w grejpfrutach, mogą wpływać na przyswajalność niektórych leków. Mogą zmniejszać lub zwiększać ich wchłanianie, co może przyczynić się do zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu konkretnych substancji leczniczych w organizmie.