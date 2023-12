Według relacji kobiety do kradzieży miało dojść w ekskluzywnym hotelu Ritz Paris , gdzie się zatrzymała. Zeznała, że w piątek rano wybrała się na zakupy, zostawiając cenną biżuterię na stoliku w pokoju hotelowym. Gdy po kilku godzinach wróciła, pierścionka już nie było.

Kradzież w luksusowym hotelu. Ofiara oskarża pracowników

W uczciwość pracowników od początku nie wierzyła kobieta, do której należał skradziony pierścionek. Policjantom przekazała, że o kradzież podejrzewa kogoś z obsługi hotelu . Służby musiały jednak również sprawdzić czy nie doszło do włamania.

Jak przypomniał brytyjski dziennik " The Guardian " do podobnych incydentów dochodziło w pięciogwiazdkowych hotelach już w przeszłości. W 2018 roku członkini saudyjskiej rodziny królewskiej zgłosiła kradzież biżuterii o wartości około 800 000 euro , a kilka miesięcy wcześniej pięciu uzbrojonych mężczyzn uciekło z klejnotami o wartości ponad 4 mln euro zabranymi z okien wystawowych wewnątrz hotelu.

Kradzież w luksusowym hotelu. Niespodziewany zwrot zdarzeń

Po dwóch dniach od zgłoszenia kradzieży pierścionka okazało się, że obywatelka Malezji miała więcej szczęścia od saudyjskiej księżniczki. To szczęście polegało na tym, że do żadnej kradzieży nie doszło , a przynajmniej taką wersję przedstawiają władze hotelu. Pierścionek został bowiem znaleziony przez ochronę w... worku odkurzacza . "Le Parisien" zwraca uwagę, że zagadka jego zaginięcia wcale nie została jednak wyjaśniona.

Wątpliwości nie rozwiały władze hotelu, które w komunikacie ograniczyły się jedynie do podziękowania personelowi, "który zmobilizował się do poszukiwań i który każdego dnia pracuje uczciwie i profesjonalnie". Wydaje się, że na dojściu do sedna sprawy nie zależało właścicielce cennego klejnotu, która zadowoliła się informacją o jego odnalezieniu.