Kapsuła drukowana w 3D, którą zatwierdziła Szwajcaria, to projekt dr. Philipa Nitschkego - aktywisty walczącego o prawo do eutanazji. Na pomysł jej produkcji wpadł w 2012 r.

Urządzenie jest przenośne, więc osoba decydująca się na samobójstwo wspomagane może wybrać miejsce, gdzie to się stanie.

Redukcja poziomu tlenu

Kapsuła sterowana jest od wewnątrz. Po aktywowaniu do środka urządzenia gwałtownie pompowany jest azot, co redukuje poziom tlenu. Osoba znajdująca się w środku traci przytomność i umiera. Jak zapewnia projektant, ma to nastąpić bez uczucia duszenia czy paniki.

