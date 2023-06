"Potrzebujemy waszej pomocy" - tak rozpoczynający się apel mogli przeczytać w mediach społecznościowych słuchacze radia Q102 z Cincinnati w Ohio. Współtwórcy jednej z audycji przekazali, że ich koleżanka i prezenterka Natalie Jones poznała na festiwalu "tajemniczego mężczyznę", którego wciąż poszukuje.

"Natalie poznała tego gościa w weekend na festiwalu Railbird w Lexington i potrzebuje pomocy, by go znaleźć. Internecie - pomóż nam" - dodano. Do wiadomości dołączono zdjęcie pary, które znajomy Natalie zrobił tuż przed jej pierwszym i jak do tej pory ostatnim pocałunkiem z Colem.

Reklama

Akcja zapoczątkowana przez Q102 spotkała się z wyjątkowym odzewem. Post udostępniono ponad 4 tysiące razy, a pod zdjęciem pojawiło się ponad 8 tysięcy komentarzy. Większość internautów życzyła kobiecie powodzenia, inni z kolei twierdzili, że skoro nie wymienili się numerami podczas wydarzenia, to związek nie ma szans, by przetrwać. Duża grupa obserwowała post, licząc na skandal obyczajowy, gdyby okazało się, że obiekt westchnień prezenterki ma żonę lub partnerkę.

Cole odnaleziony. Rozmowa na antenie

Po zaledwie trzech dniach od rozpoczęcia poszukiwań, Cole został odnaleziony przez internetowych detektywów. Nie tylko ustalono jego tożsamość, ale prowadzącym audycję "Roy, Nat & Freddy Mac" udało się uzyskać numer telefonu mężczyzny. W rozmowie z prezenterami Cole zapewnił, że nie ma dziewczyny i mediów społecznościowych i również próbował "namierzyć" kobietę poznaną na festiwalu.

- Kiedy podeszła myślałem, że próbuje skrócić sobie kolejkę do baru. Przedstawiła się, powiedziała mi czym się zajmuje, ja opowiedziałem o sobie. Po chwili rozmowy powiedziała, że kupi mi drinka - tak Cole opisał spotkanie z Natalie w szczegółach na antenie stacji.

Mężczyzna zapewnił, że również miło wspominał pocałunek, a para "dobrze wygląda na wspólnym zdjęciu". Zarówno Cole, jak i Natalie zapewnili, że będą kontynuowali swoją znajomość.