Ich piękny ślub skończył się tragedią. Goście zginęli, wracając z wesela

Oprac.: Karina Jaworska Świat

To była piękna uroczystość. Państwo młodzi robili sobie zdjęcia z gośćmi, kroili wielki tort i bawili się nad jeziorem. Teraz zdjęcia z ich przyjęcia obiegają świat, bo kilka godzin później doszło do dramatu, który wstrząsnął Australią. Autobus, którym goście weselni wracali z wesela, miał wypadek. Zginęło co najmniej 10 osób.

Zdjęcie Piękne wesele skończyło się tragedią / 9 News Sydney / facebook.com