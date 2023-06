Szparag-rekordzista we Włoszech. "Nie widziałem jego czubka"

Poszukiwanie dzikich szparagów, jadalnych po ugotowaniu, to jedna z ulubionych aktywności mieszkańców regionu Molise - zauważa agencja Ansa.

Szparag, prawdopodobnie najdłuższy na świecie, rósł w miejscowości Riccia koło Campobasso. Sięgał wysokich gałęzi drzew, ale nie umknął uwadze radnego miasteczka.

Rekordowy szparag rósł we Włoszech. Miał ponad cztery metry

Zdumiony na widok rośliny-giganta Salvatore Ciocca sfotografował ją i zmierzył. Miała 4 metry i 12 centymetrów.

Ciocca postanowił pochwalić się niecodziennym odkryciem i opublikował film, na którym pokazuje zarówno miejsce, w którym znalazł rekordowe warzywo, jak i jego wymiary.

- Kiedy to zobaczyłem, pomyślałem, że to nie może być szparag, bo był za wysoki, nie widziałem jego czubka - powiedział radny, cytowany przez agencję Ansa. - Oczywiście nie wszystko było jadalne, ale zjedliśmy go razem z tradycyjną pizzą z mozzarellą. Była doskonała - dodał urzędnik.