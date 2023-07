Szokujące doniesienia o prezenterze. BBC reaguje

Telewizja BBC odsunęła znanego prezentera od pracy po doniesieniach o tym, że płacił nastolatkowi za erotyczne zdjęcia. "Obwiniam go o zniszczenie życia mojego dziecka. On dawał mu pieniądze na kokainę" - powiedziała matka, która już w maju alarmowała stację. Telewizja przekazała, że wyjaśni sprawę "tak szybko, jak to możliwe".

Zdjęcie BBC zawiesiło prezentera w związku z zarzutami o kupowanie erotycznych zdjęć od nastolatka / Henry Nicholls / AFP