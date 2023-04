Do zabójstwa ciężarnej 31-latki doszło we wrześniu w 2021 roku. W czwartek zapadł wyrok. Mąż Fawziyah Javed został skazany na dożywocie z minimalną karą 20 lat.



Kobieta zmarła wskutek upadku z 15-metrowego klifu w Edynburgu w Szkocji, z którego strącił ją mąż. Niewiele brakowało, a prawda nigdy nie wyszłaby na jaw. Informację o tym, kto zepchnął ją z klifu, umierająca kobieta przekazała przypadkowemu świadkowi.

Wijąc się z bólu poprosiła, by nie dopuszczać do niej męża, bo to on ją zepchnął. To samo przekazała policjantowi. Jej stan pogarszał się z minuty na minutę. Ciężarnej 31-latki nie udało się uratować. Męża aresztowano późnym wieczorem tego samego dnia.

Szkocja. Zepchnął ciężarną żonę z klifu. Nie okazał skruchy

Kashif Anwar zaprzecza i nie przyznaje się do winy. Według niego doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna twierdzi, że poślizgnął się i nieszczęśliwie wpadł na swoją żonę. - Chcieliśmy zrobić sobie zdjęcie na skalistym zboczu. Straciłem równowagę i wpadłem na nią. Usłyszałem, jak leci, krzyczy i upada - mówił policji podczas przesłuchania 29-latek.

Sąd i ława przysięgłych stanowczo odrzuciły taką wersję wydarzeń, argumentując, że Anwar nie próbował ratować żony. Cytowany przez BBC News sędzia Lord Beckett określił przestępstwo mianem "nikczemnej zbrodni". Proces zakończył się uznaniem oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów - zabójstwa żony i spowodowania śmierci nienarodzonego dziecka.



Oskarżony, według BBS News, nie okazał też skruchy. Z artykułu wynika, że miał interesować się natomiast długością wyroku, możliwością wyjścia za kaucją czy warunkami w więzieniu.





Matka zabitej ciężarnej: Córka planowała rozstanie

Podczas procesu zeznawała matka zabitej Fawziyah Javed. Kobieta powiedziała, że według niej córka żyła w brutalnym małżeństwie i chciała odjeść. W zeznaniach zasugerowała też, że mężczyzna strącił żonę z klifu, bo powiedziała mu, że chce zakończyć związek. W przeszłości córka miała kilkukrotnie rozmawiać z panią Javed o agresywnych zachowaniach męża.