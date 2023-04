W zeszłym roku radiolog, mąż Yu, Jack Chen, zauważył, że jego herbata dziwnie smakuje, więc zainstalował kamerę w kuchni ich domu, aby to sprawdzić. Sprzęt zarejestrował jego żonę wlewającą tajemniczy płyn do herbaty. Policja ustaliła, że to toksyczny środek do czyszczenia rur.

Dr Yue "Emily" Yu - matce dwójki dzieci - postawiono trzy zarzuty związane z podejrzeniem otrucia oraz jeden dotyczący pobicia.

Chen przeżył incydent, ale - jak podaje New York Post - walczy z wrzodami. Mężczyzna złożył pozew o rozwód po 10 latach małżeństwa.

Reklama

Wideo youtube

"Sprawiała mu ból celowo"

Według prokuratora z hrabstwa Orange Yu celowo podtruwała go chemikaliami. - Sprawiała mu ból i cierpienie - podkreślił Todd Spitzer.

Po aresztowaniu żony w sierpniu Chen zeznał, że przez lata znęcała się ona nad nim i ich dziećmi. Miała do nich krzyczeć, że chce, by umarły oraz wielokrotnie je obrażać. Mężczyzna zawnioskował o zakaz zbliżania się.

Dermatolog zwolniono za kaucją w wysokości 30 tys. dolarów.

Kobieta może trafić do więzienia na osiem lat.