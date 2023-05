Szalona przejażdżka dzieci. "Jechaliśmy do sklepu kupić nowy samochodzik"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Sześciolatek "pożyczył" samochód swoich rodziców i zabrał na przejażdżkę trzyletniego braciszka, by udać się do sklepu po zabawkowy samochodzik. Mama i tata nie wiedzieli o występku synów, a wszystko zarejestrowali i opublikowali w mediach społecznościowych zszokowani świadkowie. Nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli.

Zdjęcie Gdy samochód uderzył w latarnię okazało się, że za kierownicą siedział sześciolatek / Hafizuddin Hazim / facebook.com