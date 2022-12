Szaleńczy mord w hotelu. Napastnik wpadł do przypadkowego pokoju

Oprac.: Krystyna Opozda Świat

Wbiegł do hotelu, pukał do różnych pokoi, aż w końcu wpadł do jednego z nich i zabił 73-letniego turystę. Szaleńczego mordu nie pamięta - zeznał. Policja z Nowego Orleanu w USA mówi o "akcie przypadkowej przemocy".

Zdjęcie Życia 73-latka nie udało się uratować, zdj. ilustracyjne / Andri Tambunan / AFP