Poniedziałkowy lot z Australii do Malezji nie odbył się bez przeszkód. Muhammad Arif, 45-letni pasażer malezyjskich linii lotniczych zwrócił na siebie uwagę jeszcze przed startem maszyny. Jedna z osób, która wówczas leciała samolotem podała w rozmowie z Associated Press, że mężczyzna zaczął modlić się na głos.

Groził, że ma bombę. Samolot zawrócił do Australii

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać i słychać zachowanie Arifa. Na filmie udostępnionym na Twitterze można usłyszeć, jak mężczyzna powtarza do pasażerów: - Jestem Muhammad, sługa Allaha. Następnie w stronę podróżujących kieruje pytanie, "czy oni również są sługami". Ostatecznie członek załogi odpowiada twierdząco, jednak 45-latek nadal stoi w przejściu.

Na kolejnym filmie słychać, jak mężczyzna wdaje się w dyskusję z pozostałymi pasażerami. Użytkownik, a zarazem podróżujący tamtym lotem, dołączył do opublikowanego nagrania wpis, w którym stwierdził, że "szaleniec stawał się coraz bardziej agresywny" oraz, że jego zachowanie przynosi wstyd muzułmanom. W kolejnym wpisie dodał, że 45-latek stwierdził, iż jedynie "testował" osoby tego wyznania.

Awanturował się na pokładzie. Został aresztowany przez policję

Jak podaje Australijska Policja Federalna w komunikacie, mieszkaniec Canberry został (we wtorek - red.) rano oskarżony o zakłócenie lotu. Mężczyznę oskarżono o fałszywą groźbę zniszczenia samolotu i niestosowanie się do instrukcji załogi. "Przestępstwa te zagrożone są odpowiednio maksymalną karą 10 lat pozbawienia wolności i grzywną w wysokości ponad 15 tys. dolarów" - zaznaczono w oświadczeniu i dodano, że sprawa trafiła do sądu.