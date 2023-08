Leah Williams wybrała się w podróż służbową z Londynu w Wielkiej Brytanii do Düsseldorfu w Niemczech w połowie lipca. 27-letnia Brytyjka kupiła bilet na samolot linii Eurowings.

Nie chcieli wstrzymać sprzedaży orzeszków. Postanowiła wykupić wszystkie

Obawiająca się reakcji alergicznej 27-latka postanowiła wykupić wszystkie orzeszki ziemne na pokładzie. Za 48 paczek zapłaciła dokładnie 144 funty (ok. 740 zł), czyli trzy razy więcej niż za sam bilet lotniczy .

- Powiedziałam stewardowi, że wezmę wszystkie orzeszki i nie obchodzi mnie, ile to będzie kosztować. Stwierdziłam, że skoro mi nie chce pomóc, to jedyne co mogę zrobić - wyjaśniła 27-latka.