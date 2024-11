- Strata życia w jakimkolwiek incydencie tego typu jest zawsze tragiczna - powiedział asystent szeryfa Dori Koren . - Traktujemy to bardzo poważnie.

Zastrzelił ofiarę włamania zamiast włamywacza. Trwa śledztwo

Według Departamentu Policji Metropolitalnej Las Vegas Brandon Durham miał zadzwonić na numer alarmowy w nocy po usłyszeniu strzałów. Powiadomił operatora, że sprawcy próbują się włamać do jego domu, w którym przebywa z 15-letnią córką. Wraz z nią Durham miał zamknąć się w łazience w oczekiwaniu na funkcjonariuszy. Zanim zdążył to zrobić, włamywacze dostali się do domu.