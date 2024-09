Jak dodaje amerykański dziennik, teraz NASA i firma Boeing, do której należy uszkodzona kapsuła, rozpoczną "dogłębny przegląd tego, co stało się jedną z najbardziej kontrowersyjnych misji załogowych w niedawnej historii NASA".

Nieudana misja NASA. Astronauci utknęli w kosmosie

Pierwszy udany lot Starlinera z ludźmi na pokładzie miał zapewnić Boeingowi certyfikację NASA do regularnych misji, lecz nie wszystko poszło zgodnie z myślą. Problemy statku kosmicznego Boeinga pojawiły się 5 czerwca , wkrótce po staracie z przylądka Canaveral na Florydzie.

Inżynierowie Boeinga i NASA spędzili długie miesiące próbując zrozumieć, co się wydarzyło, a pod koniec sierpnia uznano, że Starliner nie jest wystarczająco bezpieczny, by zabrać astronautów do domu.