Jak donosi agencja Reutera, nigeryjskie służby spaliły w poniedziałek cztery tony łusek łuskowców o wartości przekraczającej 1,4 miliona dolarów. To pierwszy przypadek publicznego zniszczenia skonfiskowanych produktów odzwierzęcych w tym kraju. Ma on na celu zniechęcenie przestępców do nielegalnego handlu. Oprócz łusek spalono również przejęte przez służby celne skóry lampartów, pytonów i krokodyli.