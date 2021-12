Ok. 50 proc. Ukraińców jest gotowych, by stawiać opór rosyjskiej agresji. W tym ok. 33 proc. potwierdziło gotowość zbrojnego oporu, a ok. 22 proc. odpowiedziało, że stawiałoby opór poprzez udział w akcjach obywatelskiego sprzeciwu, takich jak demonstracje, marsze, strajki. Większą gotowość do oporu odnotowano na zachodzie kraju.

Ok. 15 proc. respondentów zapowiedziało, że w przypadku zbrojnej interwencji ze strony Rosji na ich miejsce zamieszkania wyjechałoby do bezpieczniejszego regionu. Około 9 proc. uczestników badania wyjechałoby za granicę, a około 19 proc. odpowiedziało, że nie podejmowałoby żadnych działań.

Badanie przeprowadzono na początku grudnia. Wzięło w nim udział ok. 2 tys. respondentów ze wszystkich regionów kraju kontrolowanych przez władze w Kijowie.