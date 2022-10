Somalia: Zamachy w stolicy. Co najmniej 100 osób nie żyje, 300 rannych

Co najmniej 100 osób poniosło śmierć, a niemal 300 zostało rannych - to bilans ofiar po dwóch sobotnich zamachach terrorystycznych w stolicy Somalii, Mogadiszu. Do zdarzenia doszło przy użyciu samochodów pułapek, które wybuchły w pobliżu ministerstwa edukacji i popularnej restauracji. W niedzielę rano agencja AP przekazała, że według władz kraju ataku dokonała islamistyczna bojówka Asz-Szabab.

Zdjęcie Zniszczone budynki po zamachu bombowym w pobliżu ministerstwa edukacji / Hassan Ali ELMI / AFP / AFP