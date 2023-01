Sołowjow wściekły na Niemcy za Leopardy. Obraził Scholza

Oprac.: Marta Stępień Świat

Berlin poinformował, że wyśle do Ukrainy czołgi Leopard 2. Rozwścieczyło to naczelnego propagandystę Kremla Władimira Sołowjowa. - Niemcy zapomniały o swojej historycznej winie. Oznacza to, że muszą zostać pokonane - powiedział Sołowjow. To nie pierwsze groźby, jakie kieruje on pod adresem naszego sąsiada. Groził Niemcom zanim pojawiła się decyzja w sprawie Leopardów.

Zdjęcie Rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow grozi Niemcom po decyzji w sprawie Leopardów / Ronny Hartmann / AFP / East News