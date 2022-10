Naukowcom wystarczyło sześć minut chodzenia dziennie, by wskazać ryzyko śmierci w ciągu najbliższych pięciu lat - podaje portal "New Atlas". Skuteczność przewidywań oszacowano na około 70 proc.

Osoby poddane badaniu nosiły na ręku opaskę, która badała m.in prędkość chodu. Obserwacja trwała co najmniej 5 lat.

Wystarczy najprostszy smartfon

testy przyniosły jak dotąd największy zbiór danych zebranych przez czujniki ruchu.

"Chociaż te dane zostały zebrane z monitorów aktywności noszonych na nadgarstku, nasze modele czujników wykorzystują tylko dane wejściowe, które byłyby możliwe do zebrania za pomocą niedrogich, obecnie dostępnych telefonów" - wyjaśniają naukowcy w badaniu. Zdaniem badaczy, do pomiarów wystarczy "nawet najtańszy telefon z klapką". To ważne z punktu widzenia dostępności wśród osób mniej zamożnych.

Do tej pory, by wykryć ryzyko śmierci, konieczne były próby w warunkach laboratoryjnych i monitorowanie pacjenta przez 24 godziny na dobę.