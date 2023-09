USA. Podali szczeniakowi fentanyl

Kobieta miała kojarzyć objawy przedawkowania u zwierzęcia, ponieważ - jak przyznała - "była to druga taka sytuacja".

USA. Szczeniak po fentanylu. Uratowali go Naloksonem

Z relacji ABC wynika, że policjanci podali zwierzęciu dawkę Naloksonu ( Narcan ). To lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów lub objawów przedawkowania opioidów.

Policja natychmiast przetransportowała psa do weterynarza. Jak przekazano pies wyzdrowiał. Nie wróci do poprzednich właścicieli. Ma trafić do jednostki policji w Irvine.