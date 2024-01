Wypowiedział je kontrowersyjny poseł Aleksiej Żurawlew . Parlamentarzysta poparł w 2022 roku rosyjską inwazję na Ukrainę. Wychodzi na to, że obrał już sobie następny cel: Polskę.

- Tam coś Szwecja się szykuje, narody bałtyckie coś tam - mówił kpiąco o działaniach wspierających Ukrainę. - Co prawda Polacy trochę przycichli, ale chyba zaczęli rozumieć, że są następni. My rozumiemy, że oni wszyscy szykują się do kolejnego etapu wojny - mówił członek partii Rodina .