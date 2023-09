Sieją spustoszenie w ogrodach. "Jeśli je zobaczysz, pozbądź się ich"

- Jeśli je zobaczysz, pozbądź się ich - mówi kobieta w jednym ze swoich filmów, trzymając w ręku groźny dla upraw gatunek dżdżownicy. Nagranie do tej pory obejrzano blisko 600 tys. razy.

Azjatycka dżdżownica skacząca. Zagrożenie dla ogrodów w USA

"Szybkie ruchy dżdżownicy pochłaniają dużo energii, co robak musi rekompensować sobie zwiększoną ilością pożywienia " - wyjaśnia serwis TCD.com.

Dżdżownica skacząca zazwyczaj jest jedynie szkodnikiem. Prawdziwy problem pojawia się, gdy robaki występują w dużych skupiskach i pozbawiają glebę składników odżywczych . Co ważne, szkodniki szybko się rozprzestrzeniają.

Inwazyjny gatunek zagraża również lasom

Inwazyjny gatunek żyje w glebie, a więc do jego przeniesienia może dojść przy każdym poruszeniu ziemi. Może występować w ściółce, ziemi doniczkowej, w liściach, a nawet przyczepić się do podeszwy butów. Kiedy dżdżownice przeniosą się z ogrodów do lasów, problem staje się jeszcze poważniejszy.