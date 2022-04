Salmonella w produktach "Kinder". WHO: 11 państw zgłosiło przypadki zatrucia

Oprac.: Jakub Oworuszko Świat

Dotychczas 11 krajów, głównie europejskich, zgłosiło zatrucia pokarmowe salmonellą po spożyciu produktów "Kinder" - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Ustalono, że wyprodukowane w Belgii czekoladki w ostatnich tygodniach trafiły do 113 państw na całym świecie. Około 90 proc. przypadków zatrucia dotyczy dzieci poniżej 10. roku życia. Dziewięć osób trafiło do szpitali, nikt nie zmarł - podaje WHO. Ferrero, właściciel marki Kinder, wycofał część produktów ze sprzedaży.

Zdjęcie Wycofane ze sprzedaży produkty Kinder / kinder.com/pl / INTERIA.PL