Ostrzeżenie GIS dotyczy wszystkich partii Kinder Schokobons 46 g, 125 g i 200 g o dacie trwałości od 25.05.2022 do 23.08.2022; Kinder Niespodzianka Maxi 100g o nr partii: L355R03, L356R03, L004L03, L006L03 o dacie przydatności do spożycia 21.08.2022; Kinder Niespodzianka Maxi 100g o nr partii L356R03, z terminem przydatności do spożycia 17 -18.09.2022 oraz Kinder Maxi Mix 133g z terminem przydatności do spożycia 21.08.2022. Chodzi o partie tego produktu: L322RWPJ, L323RWPJ, L354RWPJ, L013LWPJ i L039LWPJ.

GIS wskazał, że nie należy spożywać produktów z partii objętej komunikatem, a w przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po ich spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.

Produkty wycofane z rynku

Jak przekazał GIS, Ferrero Polska Commercial poinformowała klientów i rozpoczęła proces wycofywania wyżej wymienionych produktów z rynku, poinformowała media, konsumentów na stronie www.ferrero.pl; www.Kinder.pl oraz operatorów logistycznych w celu zablokowania i odizolowania wyżej wymienionych produktów w magazynach. Ponadto firma poinformowała swoich pracowników, zapewnia też obsługę konsumentów za pośrednictwem serwisu konsumenckiego: infolinia: 801 550 550, adres e-mail: serwis.konsumencki@ferrero.com, formularz on-line na stronie: www.ferrero.pl.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktów z rynku.