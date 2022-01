Są oporne na antybiotyki. Co roku uśmiercają ponad 1,2 mln osób

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

Więcej zgonów niż malaria i ADIS razem wzięte powodują bakterie oporne na antybiotyki - wykazał najnowszy raport opublikowany w "The Lancet". Co roku na świecie z tego powodu umiera ponad 1,2 mln osób. - To "ukryta pandemia" - stwierdza BBC News.

Zdjęcie Co roku na świecie z powodu infekcji opornych na antybiotyki umiera ponad 1,2 mln osób / Grigory Sysoev/SPUTNIK Russia/East News / East News