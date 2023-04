Dennik został sfilmowany przez badawczy lądownik, który został zrzucony do Rowu Izu-Ogasawara na Ocenie Spokojnym, na południe od Japonii. Ślimak pływał na głębokości 8 336 metrów - podaje BBC News. Został uchwycony przez system kamer przymocowanych do lądownika. Ponadto pod wodą umieszczono przynętę, by zwabić ryby.

Poprzedni rekord to 8 178 metrów. Obserwacji dokonano w Rowie Mariańskim. Nowy rekord jest zatem lepszy o 158 metrów.

Rekordowe okazy nie zostały złapane. Najgłębszy połów odbył się także w Rowie Mariańskim, na głębokości 8 022 metrów. Złapane stworzenia były również ślimakami.