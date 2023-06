Rosjanin zginął zaatakowany przez rekina. Głos zabrał ojciec mężczyzny

Oprac.: Jan Manicki Świat

Ojciec 23-latka z Rosji, który zginął w ataku rekina w Egipcie, opowiedział dziennikarzom o ostatnich chwilach życia syna. Zdarzenie zarejestrował świadek, a nagranie trafiło do internetu. Na filmie słychać, jak młody mężczyzna rozpaczliwie usiłuje wezwać pomoc oraz woła swojego ojca, z którym przyjechał na wakacje. - Jakiej pomocy można było udzielić mojemu synowi? Rekin rozprawił się z nim jak maszynka do mięsa. W ciągu 20 sekund wciągnął go pod wodę - stwierdził mężczyzna w rozmowie ze stacją telewizyjną 112.

Zdjęcie Rekin wciągnął 23-latka pod wodę / streetspn / Twitter