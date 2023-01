Rosja wyrzuca ambasadora Estonii. "Totalna rusofobia"

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Margus Laidre, ambasador Estonii w Rosji zostanie wydalony z placówki dyplomatycznej. Estończyk musi opuścić kraj do 7 lutego. - Reżim estoński ma to, na co zasłużył - powiedziała Maria Zacharowa, szefowa rosyjskiego MSZ.

Zdjęcie Margus Laidre musi opuścić placówkę dyplomatyczną w Moskwie / Vladimir Gerdo\TASS / Agencja FORUM